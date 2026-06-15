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15 июня 2026 в 14:42

Москвичей предупредили о ливне, грозе и граде

В Москве ожидаются сильные дожди, гроза и град

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Жителям Москвы следует быть осторожными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщил в мессенджере МАКС столичный комплекс городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможны гроза, град и усиление ветра до 15 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в столице ожидаются кратковременные сильные дожди, местами ливень, возможна гроза, град, при грозе усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева предупредила, что в Москве фиксируется увеличение тропических ливней и рост ветровой нагрузки. По ее словам, экологические системы крупных мегаполисов сегодня сталкиваются с новыми, сложными вызовами.

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