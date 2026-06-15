Чемпион мира по тхэквондо оказался мошенником Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг приговорен к 5,5 года по делу о мошенничестве

Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг приговорен 5,5 года колонии по уголовному делу о мошенничестве, передает РЕН ТВ. Второй фигурант дела Камал Мамаев получил 6,5 года.

В материале сказано, что 6 сентября 2025 года в Москве были задержаны спортсмен и группа лиц, среди которых были бывшие сотрудники правоохранительных органов. По данным следствия, организатор группы заманивал трейдеров на встречи, а его сообщники, бывшие оперуполномоченные, угрожали им задержанием и требовали перевода цифровых активов. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, превысил 4 млн рублей.

Ранее старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников сообщил, что мошенники часто копируют объявления, предлагающие аренду квартир и домов на курортах. Он напомнил, что злоумышленники всегда пытаются перевести общение из сервиса бронирования жилья в мессенджеры. Пользователей заманивают туда под предлогом удобства, необходимости уточнить детали или дополнительной скидки.