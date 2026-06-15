Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 14:24

Чемпион мира по тхэквондо оказался мошенником

Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг приговорен к 5,5 года по делу о мошенничестве

Эмин Четинбаг Эмин Четинбаг Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг приговорен 5,5 года колонии по уголовному делу о мошенничестве, передает РЕН ТВ. Второй фигурант дела Камал Мамаев получил 6,5 года.

В материале сказано, что 6 сентября 2025 года в Москве были задержаны спортсмен и группа лиц, среди которых были бывшие сотрудники правоохранительных органов. По данным следствия, организатор группы заманивал трейдеров на встречи, а его сообщники, бывшие оперуполномоченные, угрожали им задержанием и требовали перевода цифровых активов. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, превысил 4 млн рублей.

Ранее старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников сообщил, что мошенники часто копируют объявления, предлагающие аренду квартир и домов на курортах. Он напомнил, что злоумышленники всегда пытаются перевести общение из сервиса бронирования жилья в мессенджеры. Пользователей заманивают туда под предлогом удобства, необходимости уточнить детали или дополнительной скидки.

Москва
мошенники
тхэквондо
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не зря зовут фюрером»: Лавров поставил фон дер Ляйен перед фактом
Туристка поделилась параноидальным лайфхаком для заселения в отель
Лавров обвинил ЕС в попытках переписать историю Второй мировой войны
«Жужжалка» передала новое сообщение со странным словом
HR-эксперт назвала сферы труда, в которых чаще всего работают сверхурочно
ВСУ установили очередной «рекорд» ударов по Энергодару
Москвичей предупредили о ливне, грозе и граде
Удар по жилым домам в Туле, взрыв на остановке: как ВСУ атакуют РФ 15 июня
Артист Цискаридзе рассказал, какая черта помогла ему добиться успеха
Крупный банк подложил россиянам свинью
Лавров назвал первый этап прекращения конфликта на Украине
Лавров заявил, что Запад саботирует попытки получить данные о Буче
Дом как продолжение личности: как интерьер отражает характер хозяев
Сборная Туниса осталась без тренера в разгар ЧМ-2026
«Кожа и кости»: умственно отсталый мужчина три года выживал один в джунглях
«Галя, у нас отмена»: Захарова о решении Польши по Зеленскому
Чемпион мира по тхэквондо оказался мошенником
Лавров рассказал, как проходит диалог между Россией и Белоруссией
«Я плачу»: Шепелев объяснил, почему Платон не общается с семьей Фриске
Автоэксперт ответил, что нужно делать при затоплении автомобиля
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.