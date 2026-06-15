Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 11:26

Раскрыто, как мошенники обманывают туристов еще до начала отпуска

Преподаватель Рыбников: аферисты копируют объявления об аренде жилья на курортах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники часто копируют объявления, предлагающие аренду квартир и домов на курортах, рассказал в беседе с LIFE.ru старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Он напомнил, что злоумышленники всегда пытаются перевести общение из сервиса бронирования жилья в мессенджеры. Пользователей заманивают туда под предлогом удобства, необходимости уточнить детали или дополнительной скидки.

Злоумышленники нередко копируют реальные объявления с крупных площадок, используя фотографии существующих квартир и домов. В результате человек видит настоящий объект недвижимости, проверяет адрес, изучает район и убеждается, что жилье существует. Однако существование квартиры еще не подтверждает, что объявление разместил ее владелец или официальный представитель сервиса бронирования, — отметил Рыбников.

Эксперт уточнил, что, как только потенциальная жертва начинает личную переписку с аферистом, ей отправляют ссылку на якобы оплату жилья. На деле же преступники присваивают эти средства себе. Преподаватель призвал никогда не оплачивать жилье за пределами сервисов. Добросовестные площадки всегда заинтересованы в том, чтобы переписка, бронирование и финансовые операции проходили внутри их системы.

Ранее эксперты Роскачества напомнили, что покупатели летних туров должны соблюдать так называемую «презумпцию недоверия», чтобы не столкнуться с мошенниками. По их данным, даже наличие кол-центра и документов не гарантирует добросовестность фирмы.

Общество
туристы
мошенники
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог опровергла мифы о пользе альтернативного молока
Кевин Спейси рассказал об отношении людей, пока он был под следствием
Палестинцы захотели увидеть Россию в роли посредника по сектору Газа
Десятки домов подтопило в Краснодаре после ливней
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет на автобус в Горловке
«Нет справедливости»: Спейси объяснил, где искать настоящее правосудие
В Узбекистане владельцев авто одной категории обяжут платить по $1000 в год
Спейси высказался о культуре отмены в Голливуде в беседе с Собчак
Гастроэнтеролог объяснила, какую еду опасно покупать в магазинах
На юго-востоке Москвы полностью выгорела кабина «Газели»
Цена нефти Brent упала впервые с марта
Раскрыта причина смерти актрисы Татьяны Плетневой
В Магнитогорске задержали сбившего нескольких человек водителя
Лукашенко объяснил, в чем отличие подготовок к войне Белоруссии и США
Киев в огне и дыму пожаров: удары по Украине 15 июня, был ли «Орешник»
Раскрыто, как мошенники обманывают туристов еще до начала отпуска
Назван важный промежуточный итог войны Ирана и США
Юрист ответил, кто сможет получить новую семейную выплату
Умерла «ангел-хранитель» и «пятый участник» легендарной группы ABBA
Рынок автотранспорта в России показал резкое падение продаж
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.