Раскрыто, как мошенники обманывают туристов еще до начала отпуска Преподаватель Рыбников: аферисты копируют объявления об аренде жилья на курортах

Мошенники часто копируют объявления, предлагающие аренду квартир и домов на курортах, рассказал в беседе с LIFE.ru старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Он напомнил, что злоумышленники всегда пытаются перевести общение из сервиса бронирования жилья в мессенджеры. Пользователей заманивают туда под предлогом удобства, необходимости уточнить детали или дополнительной скидки.

Злоумышленники нередко копируют реальные объявления с крупных площадок, используя фотографии существующих квартир и домов. В результате человек видит настоящий объект недвижимости, проверяет адрес, изучает район и убеждается, что жилье существует. Однако существование квартиры еще не подтверждает, что объявление разместил ее владелец или официальный представитель сервиса бронирования, — отметил Рыбников.

Эксперт уточнил, что, как только потенциальная жертва начинает личную переписку с аферистом, ей отправляют ссылку на якобы оплату жилья. На деле же преступники присваивают эти средства себе. Преподаватель призвал никогда не оплачивать жилье за пределами сервисов. Добросовестные площадки всегда заинтересованы в том, чтобы переписка, бронирование и финансовые операции проходили внутри их системы.

Ранее эксперты Роскачества напомнили, что покупатели летних туров должны соблюдать так называемую «презумпцию недоверия», чтобы не столкнуться с мошенниками. По их данным, даже наличие кол-центра и документов не гарантирует добросовестность фирмы.