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15 июля 2026 в 13:14

Российские тхэквондистки завоевали серебряные медали в финале Кубка мира

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Женская сборная России по тхэквондо стала обладателем серебряных наград командного Кубка мира, который проходит в Республике Корея, передает ТАСС. В решающем поединке российские спортсменки уступили команде Марокко.

В составе отечественной команды на турнире выступали Алиса Сошникова, Маргарита Агрофенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. Мужская сборная России, в свою очередь, завершила соревнования на четвертой позиции. В конце января Всемирная федерация тхэквондо разрешила российским и белорусским спортсменам, как юниорам, так и взрослым, участвовать в международных соревнованиях под своими национальными флагами.

Ранее мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 среди игроков не старше 21 года выиграли конференцию «Азия-1» юниорской Лиги наций FIBA в Таншане. Женская команда заняла первое место по сумме набранных очков, одержав три победы. Мужская сборная досрочно выиграла турнир.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что сборная России не вернется на международные турниры УЕФА в ближайшее время. По его словам, в федерации не готовы принять российскую команду из-за негативного отношения ряда стран.

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тхэквондо
Кубок мира
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