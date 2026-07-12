Две сборные России стали победителями конференции Лиги наций FIBA Женская и мужская сборные России заняли первое место в турнире FIBA 3×3

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3×3 среди игроков не старше 21 года стали победителями конференции «Азия-1» юниорской Лиги наций FIBA. Турнир проходит в китайском Таншане.

Женская команда в воскресенье одержала три победы, обыграв сборные Китая со счетом 21:10, Казахстана (19:6) и Монголии (21:6). По итогам всех дней соревнований россиянки заняли первое место по сумме набранных очков. Мужская сборная России досрочно выиграла турнир 10 июля. В конференции также участвуют команды Монголии, Катара, Китая и Казахстана.

Соревнования завершатся 12 июля. Победители получат право выступить на Кубке мира среди игроков не старше 23 лет, который пройдет в сентябре в Китае. При этом участие российских команд в турнире пока не гарантировано — окончательное решение FIBA примет позднее.

Ранее стало известно, что Международная федерация волейбола (FIVB) впервые за четыре года допустила взрослые сборные России до участия в международных турнирах. Мужская и женская национальные команды смогут выступать на соревнованиях под российским флагом и с исполнением гимна.