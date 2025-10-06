«Эмоции все перебивают»: российская баскетболистка о победе на Играх СНГ Баскетболистка Бабкина назвала непростой победу на Играх СНГ

Игры СНГ в Азербайджане оказались непростыми для российской команды по баскетболу 3×3, одержавшей по итогу победу, рассказала корреспонденту NEWS.ru спортсменка Александра Бабкина. По ее словам, во время матчей баскетболисты были полностью сконцентрированы на игре.

Спасибо девчонкам, за то, что так болели, болельщикам тоже, очень рада здесь быть. Игры в принципе сложились непростые <…>. Знаете, во время игры уже ничего не слышишь, эмоции все перебивают, стараешься концентрироваться только на игре, — поделилась впечатлениями баскетболистка.

Бабкина уточнила, что победа на Играх СНГ стала для нее дебютом в спортивной карьере. Несмотря на один проигрыш, команда смогла овладеть верным настроем и вырваться в лидеры. Баскетболистка поблагодарила Азербайджан и Россию за возможность принять участие в соревнованиях высокого уровня, а также сказала спасибо тренерам.

Отмечается, что российские спортсмены завоевали 105 золотых медалей на Играх стран СНГ, которые проходят в Азербайджане. Команда с большим отрывом лидирует в общем зачете. На счету сборной России также 55 серебряных и 34 бронзовые медали.