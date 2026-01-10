Курортный город России остался без авиасообщения из-за угрозы безопасности

В аэропорту Сочи был введен временный запрет на прием и отправку авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Данное решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее петербургский аэропорт Пулково также ограничил свою работу. Кореняко сообщал, что рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

До этого оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» принял решение о доставке багажа пассажирам на дом, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Там отметили, что предложение касается тех, кто не имеет в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию. Для этого пассажиру нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании.