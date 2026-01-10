Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 06:54

Курортный город России остался без авиасообщения из-за угрозы безопасности

Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Сочи был введен временный запрет на прием и отправку авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Данное решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее петербургский аэропорт Пулково также ограничил свою работу. Кореняко сообщал, что рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

До этого оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» принял решение о доставке багажа пассажирам на дом, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Там отметили, что предложение касается тех, кто не имеет в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию. Для этого пассажиру нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании.

аэропорты
Сочи
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совбез ООН проведет очередное заседание по Украине
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Трамп раскрыл, куда США не хотят допускать Россию
Ватикан пытался спасти Мадуро от ареста
«Три ключевых объекта»: российские дроноводы нанесли серьезный урон ВСУ
Россиянам объяснили, куда лучше сдать елку после новогодних праздников
Засилье «китайцев», лень покупателей, нейросети: как меняется авторынок РФ
Сбрось лишнее за день: меню фруктовой «разгрузки» — худеем на сладком!
Названы потери ВСУ за сутки
Киев признал наличие украинцев на борту танкера «Маринера»
ВСУ охотятся на своих, Украину ждет возмездие: новости СВО к утру 10 января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 января: инфографика
Концерт Линдеманна в Ташкенте вызвал ажиотаж у россиян
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 60 БПЛА
«Вбивает клин»: на Западе раскрыли следствия развертывания «Орешника»
В России хотят ввести генетическое тестирование будущих родителей
Пушков озвучил два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией
В России обновили пенсии 400 тыс. матерей
Курортный город России остался без авиасообщения из-за угрозы безопасности
ВСУ могут атаковать дронами Сочи
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.