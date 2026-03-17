Жителям Петербурга отключат мобильный интернет

Жителей Санкт-Петербурга предупредили, что в городе возможны ограничения в работе мобильного интернета. На сайте городского комитета по информатизации и связи им рекомендовали использовать городской Wi-Fi, для которого нужна авторизация с помощью номера телефона. По данным ведомства, меры приняты в целях безопасности.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что связь в Москве пропадала из-за перенастройки маршрутизации трафика. По его словам, в настоящее время ситуация с перебоями в центре столицы урегулировалась. Он отметил, что все подобные технические работы занимают неделю или чуть больше времени.

До этого IT-эксперт и главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер заявил, что проводной тип подключения позволит сохранить доступ в интернет при нестабильной сети. По словам специалиста, многие москвичи столкнулись со сбоями, связанными с работой провайдеров.