Депутат Госдумы рассказал, почему в Москве пропала связь

Связь в Москве пропадала из-за перенастройки маршрутизации трафика, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» на конференции на тему: «Пейджеры и таксофоны. На что готовы россияне из-за ограничений связи». По его словам, в настоящее время ситуация с перебоями в центре столицы урегулировалась, передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что все подобные технические работы занимают неделю или чуть больше времени.

Вчера <...> у меня со связью было получше. И в центре уже работало, и в пределах Третьего кольца. <...> Речь шла о перенастройке маршрутизации трафика, — сказал Свинцов.

Ранее россияне массово пожаловались на работу Telegram, сообщения о перебоях в мессенджере были зафиксированы в нескольких регионах страны. Больше всего они поступали из Москвы (44%) и Санкт-Петербурга (12%). При этом 16 марта на работу мессенджера за сутки пожаловались 8733 пользователя.

13 марта сообщалось, что около трети Москвы затронули проблемы в работе мобильного интернета. Отмечается, что из 132 городских районов мобильный интернет не работал в 40. В частности, проблемы коснулись Арбата, Китай-города, Даниловского и Головинского районов.