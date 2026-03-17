Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 12:36

Депутат Госдумы рассказал, почему в Москве пропала связь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Связь в Москве пропадала из-за перенастройки маршрутизации трафика, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» на конференции на тему: «Пейджеры и таксофоны. На что готовы россияне из-за ограничений связи». По его словам, в настоящее время ситуация с перебоями в центре столицы урегулировалась, передает корреспондент NEWS.ru. Он отметил, что все подобные технические работы занимают неделю или чуть больше времени.

Вчера <...> у меня со связью было получше. И в центре уже работало, и в пределах Третьего кольца. <...> Речь шла о перенастройке маршрутизации трафика, — сказал Свинцов.

Ранее россияне массово пожаловались на работу Telegram, сообщения о перебоях в мессенджере были зафиксированы в нескольких регионах страны. Больше всего они поступали из Москвы (44%) и Санкт-Петербурга (12%). При этом 16 марта на работу мессенджера за сутки пожаловались 8733 пользователя.

13 марта сообщалось, что около трети Москвы затронули проблемы в работе мобильного интернета. Отмечается, что из 132 городских районов мобильный интернет не работал в 40. В частности, проблемы коснулись Арбата, Китай-города, Даниловского и Головинского районов.

Россия
Госдума
депутаты
Москва
интернет
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.