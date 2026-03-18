Глава МИД Ирана раскрыл состояние здоровья нового верховного лидера

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи полностью здоров, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, религиозный деятель получил легкие ранения.

Он (Моджтаба Хаменеи. — NEWS.ru) по-прежнему полностью здоров и держит ситуацию под контролем, — сказал Аракчи.

Ранее посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали заявил, что слухи о пребывании Моджтабы Хаменеи в России на лечении не соответствуют действительности. Он отметил, что привычка врать не покидает голову лжеца, но иранская пословица гласит, что у такого человека короткая память и он забывчив.

До этого газета The Telegraph сообщила, что Хаменеи-младший сумел избежать гибели при авиаударе 28 февраля, выйдя на улицу из попавшего чуть позже под обстрел здания. По информации СМИ, аятолла получил лишь небольшую травму ноги.

При этом телеканал CNN информировал, что Моджтаба Хаменеи пострадал в первый день атак США и Израиля. По словам журналистов, у политика диагностировали перелом стопы, а также зафиксировали порезы на лице и гематому под левым глазом.