Посол ответил, действительно ли лидер Ирана лечится в России Посол Ирана Джалали опроверг пребывание верховного лидера на лечении в России

Слухи о пребывании верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи в России на лечении не соответствуют действительности, заявил в соцсети Х посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. По его словам, привычка врать не покидает голову лжеца, но иранская пословица гласит, что у такого человека короткая память и он забывчив.

Сегодня новость о переводе Верховного лидера революции в Россию для лечения — это новая психологическая война. Иранским лидерам не нужно бежать и прятаться в убежищах, их место — на улицах среди народа. Кровь мученика Хаменеи — отменяет магию психологической войны и потока лжи, — отметил он.

До этого верховный лидер Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной, подчеркнул он.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи отметил, что республика никогда не забудет чудовищный удар США по школе для девочек в Минабе, в результате которого погибли 175 человек. Дипломат назвал это «ужасным преступлением».