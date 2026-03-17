17 марта 2026 в 03:05

Отличившиеся на Паралимпиаде спортсмены отдали честь России

Российские паралимпийцы исполнили гимн РФ после возвращения в Москву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В столичном аэропорту Внуково прошла торжественная встреча российских паралимпийцев, возвратившихся с Игр в Италии. На территории воздушной гавани атлеты исполнили гимн России, пишет ТАСС.

Шесть спортсменов, впервые за 12 лет выступавших под национальной символикой, завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. В результате они заняли третье общекомандное место.

Возвращение на родину с триумфом и впервые под своим флагом стало особенным событием для российского спорта. Спортсмены не скрывали эмоций, исполнив гимн страны прямо в зале прилета.

Честь страны на Паралимпиаде защищали горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо. Ворончихина привезла домой две золотые, серебряную и бронзовую награды. Бугаев завоевал золото и две бронзы. Багиян стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, а Голубков дважды поднимался на высшую ступень пьедестала.

Ранее боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что расплакался, когда услышал гимн России на Паралимпийских играх в Италии. Поводом для слез стала победа горнолыжницы Варвары Ворончихиной, которая принесла сборной первое золото этих соревнований.

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

