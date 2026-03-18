За последние два часа 10 беспилотников ВСУ попытались атаковать Россию Минобороны РФ: средства ПВО сбили 10 БПЛА на Кубани и над Черным морем

Средства ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ за последние два часа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в MAX. Восемь из них уничтожили в Краснодарском крае, еще два — над акваторией Черного моря.

В период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве заявили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. В частности, 42 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 и 6 — над акваториями Черного и Азовского морей, еще по пять сбили над Брянской областью и Крымом.

До этого мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в ночь на 18 марта Краснодар подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Обломки одного из БПЛА упали на кровлю медицинского центра в Юбилейном микрорайоне, вызвав масштабный пожар, который был виден из разных частей города.

Вечером 17 марта оперштаб Кубани проинформировал, что фрагменты сбитых беспилотников обнаружили по двум адресам в Лазаревском районе Сочи. По имеющейся информации, обломки упали на четырехэтажный дом и частное домовладение.