18 марта 2026 в 09:18

На Кубе заявили о готовности к сопротивлению агрессии

Президент Диас-Канель: любой агрессор столкнется на Кубе с сопротивлением

Мигель Диас-Канель Мигель Диас-Канель Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Куба готова к жесткому сопротивлению в случае внешней агрессии, заявил в соцсети X президент Мигель Диас-Канель, комментируя угрозы США. По его словам, Вашингтон регулярно высказывает намерения изменить конституционный строй острова и усиливает давление на его экономику.

Перед лицом наихудшего сценария Кубу сопровождает уверенность: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением, — написал Диас-Канель.

По его оценке, американская сторона на постоянной основе допускает высказывания о смене политической системы на острове. В качестве обоснования таких подходов используются экономические проблемы страны, которые кубинское руководство связывает с многолетним внешним давлением и попытками изоляции.

Глава государства также указал на заявления о намерениях установить контроль над ресурсами и экономикой Кубы. Он считает, что действия США направлены на усиление экономического давления с целью ослабления страны, охарактеризовав происходящее как форму коллективного воздействия на население.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не решится на военное вторжение на Кубу. По его словам, на данный момент приоритетными интересами американского лидера являются Гренландия и Иран.

