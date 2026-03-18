На Кубе заявили о готовности к сопротивлению агрессии Президент Диас-Канель: любой агрессор столкнется на Кубе с сопротивлением

Куба готова к жесткому сопротивлению в случае внешней агрессии, заявил в соцсети X президент Мигель Диас-Канель, комментируя угрозы США. По его словам, Вашингтон регулярно высказывает намерения изменить конституционный строй острова и усиливает давление на его экономику.

Перед лицом наихудшего сценария Кубу сопровождает уверенность: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением, — написал Диас-Канель.

По его оценке, американская сторона на постоянной основе допускает высказывания о смене политической системы на острове. В качестве обоснования таких подходов используются экономические проблемы страны, которые кубинское руководство связывает с многолетним внешним давлением и попытками изоляции.

Глава государства также указал на заявления о намерениях установить контроль над ресурсами и экономикой Кубы. Он считает, что действия США направлены на усиление экономического давления с целью ослабления страны, охарактеризовав происходящее как форму коллективного воздействия на население.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп не решится на военное вторжение на Кубу. По его словам, на данный момент приоритетными интересами американского лидера являются Гренландия и Иран.