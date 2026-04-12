Президент Кубы высказался о возможной войне с США Диас-Канель: Куба не хочет войны с США и придерживается неагрессивной позиции

Куба не хочет войны с США, заявил президент республики Мигель Диас-Канель. По его словам, которые приводит телеканал NBC News, Гавана придерживается «в полной мере оборонительной и неагрессивной» политики в отношении Вашингтона. Он также призвал к диалогу, который будет основан на взаимном уважении.

Мы не хотим войны. Мы не хотим нападения, — подчеркнул Диас-Канель.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе политических консультаций в Гаване выразил солидарность с правительством и народом Кубы. Дипломат подтвердил твердый настрой Москвы на оказание острову необходимой поддержки. Также была решительно осуждена американская экономическая, торговая и финансовая блокада.

До этого политолог Павел Дубравский выразил мнение, что общий рейтинг президента США Дональда Трампа ослабнет в случае военного конфликта с Кубой. При этом, по его словам, гипотетическая операция может повысить популярность хозяина Белого дома среди живущих в стране латиноамериканцев, так как они одни из немногих мигрантов, которых не устраивает политический режим на родине.