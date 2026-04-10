Стало известно, что Россия пообещала Кубе на переговорах в Гаване Рябков выразил солидарность с Кубой и пообещал поддержку

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе политических консультаций в Гаване выразил солидарность с правительством и народом Кубы. Дипломат подтвердил твердый настрой Москвы на оказание острову необходимой поддержки.

С российской стороны была выражена солидарность с правительством и народом Кубы, решительно осуждена американская экономическая, торговая и финансовая блокада, а также введенное США в отношении Кубы энергетическое эмбарго, — говорится в сообщении.

Ранее Рябков заявил, что Москва не намерена покидать Западное полушарие вопреки стремлению Вашингтона вытеснить Россию и Китай из этого региона. Он подчеркнул, что Куба остается одним из приоритетов российской внешней политики, и передача Острова свободы «исключена».

До этого политолог Павел Дубравский обратил внимание, что общий рейтинг президента США Дональда Трампа ослабнет в случае военного конфликта Штатов с Кубой. При этом, по его мнению, гипотетическая операция может повысить популярность главы Белого дома среди живущих в стране латиноамериканцев, так как они одни из немногих мигрантов, которых не устраивает политический режим на родине.