В Иране рассказали, как использовали перемирие с США Галибаф: ВС Ирана полностью восстановились за время перемирия с США

Вооруженные силы Ирана использовали объявленное перемирие в конфликте с США для полного восстановления своей боеспособности, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, которые приводит агентство Nour News, если война начнется снова, она будет более разрушительной для Соединенных Штатов.

Заявление прозвучало на встрече с прибывшим в Тегеран командующим пакистанской армией фельдмаршалом Асимом Муниром, который проводит посредническую миссию между Ираном и США. По данным агентства IRNA, усилия Исламабада направлены на урегулирование имеющихся разногласий, однако визит командующего не означает автоматического достижения взаимопонимания на первоначальных условиях.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика пока не уверена, что близка к соглашению с Соединенными Штатами по завершению войны. По его словам, между сторонами существуют глубокие противоречия.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио отметил, что вопрос обогащения урана по-прежнему стоит на повестке мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Поводом для заявления стал запрет на вывоз обогащенного урана за границу, наложенный верховным лидером Моджтабой Хаменеи.