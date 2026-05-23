Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 15:10

В Иране рассказали, как использовали перемирие с США

Галибаф: ВС Ирана полностью восстановились за время перемирия с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Ирана использовали объявленное перемирие в конфликте с США для полного восстановления своей боеспособности, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, которые приводит агентство Nour News, если война начнется снова, она будет более разрушительной для Соединенных Штатов.

Заявление прозвучало на встрече с прибывшим в Тегеран командующим пакистанской армией фельдмаршалом Асимом Муниром, который проводит посредническую миссию между Ираном и США. По данным агентства IRNA, усилия Исламабада направлены на урегулирование имеющихся разногласий, однако визит командующего не означает автоматического достижения взаимопонимания на первоначальных условиях.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика пока не уверена, что близка к соглашению с Соединенными Штатами по завершению войны. По его словам, между сторонами существуют глубокие противоречия.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио отметил, что вопрос обогащения урана по-прежнему стоит на повестке мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Поводом для заявления стал запрет на вывоз обогащенного урана за границу, наложенный верховным лидером Моджтабой Хаменеи.

Мир
Иран
США
перемирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Франция внезапно запретила въезд высокопоставленному израильскому чиновнику
Захарова заявила о шквале писем после слов постпреда Латвии о Старобельске
Названы самые популярные фразы телефонных мошенников
Память погибших в Старобельске почтили стихийным мемориалом
«Утратило всякие человеческие чувства»: Додик объяснил теракт ВСУ в ЛНР
Билан восхитился характером сына Плющенко после совместного номера
Омбудсмен рассказала о мерах поддержки семьям погибших детей в Старобельске
Украинская мина оторвала стопу жителю Курской области
ДТП с двумя машинами унесло жизни трех человек
Названо число студентов, которые остаются под завалами в Старобельске
Киевскую область готовят к круговой обороне
Появилась информация о судьбе 12 россиян после ДТП в Анталье
Число погибших при теракте ВСУ в ЛНР резко увеличилось
«Кричали, плакали»: педагог колледжа в Старобельске о первых минутах атаки
Дачникам рассказали, за какие деревья грозит штраф до 50 тыс. рублей
Российская армия нанесла удар возмездия после атаки на Старобельск
Лавров отметил вклад политологов в СВО
Посиделки с друзьями обернулись для жительницы Уфы отеком мозга
Отец избил в лифте маленькую дочь, попросившую помощи у соседа
Захарова жестко осудила реакцию западных стран на трагедию в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.