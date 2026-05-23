ВСУ выпустили по России более 40 БПЛА

Силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 42 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Пермский край и Республику Крым.
С 9:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.
Утром 23 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 348 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей. 22 мая сообщалось о 217 сбитых БПЛА.
Также стало известно, что число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 11. Как уточнил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, пострадал 41 человек.