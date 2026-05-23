23 мая 2026 в 15:12

«С первой стрелы»: житель Мариуполя ловко сбил дрон «Азова»

Фото: Социальные сети
Житель Мариуполя Борис Кленин рассказал ИС «Вести», что при помощи лука сбил дрон, запущенный «Азовом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, ликвидировать БПЛА удалось с первого раза.

Азовцы запускали здесь дрон, после которого начинался обстрел поселка. Их раздражало все: дымок от костра, звук от генератора. <...> Дрон висел где-то метров, может быть, 50–60. И он начал опускаться. Он опустился где-то метров на 30. Я выстрелил, и с первой стрелы получилось, что я его сбил, — рассказал Кленин.

Отмечается, что мариуполец — президент приазовской федерации стрельбы из лука. В день атаки ВСУ он отрабатывал технику стрельбы по мишени у себя во дворе.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны утром 23 мая успешно уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионом. Воздушные цели были перехвачены и ликвидированы сразу в нескольких муниципальных образованиях области.

Также стало известно, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Курскую область 73 раза. По словам губернатора Александра Хинштейна, 108 украинских беспилотников удалось сбить.

