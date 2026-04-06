Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой

06 апреля 2026 в 12:20

Политолог Дубравский: рейтинг Трампа ослабнет в случае конфликта США с Кубой

Общий рейтинг президента США Дональда Трампа ослабнет в случае военного конфликта Штатов с Кубой, предположил в беседе с Lenta.ru политолог Павел Дубравский. При этом, по его мнению, гипотетическая операция может повысить популярность главы Белого дома среди живущих в стране латиноамериканцев, так как они одни из немногих мигрантов, которых не устраивает политический режим на родине.

Здесь возникает парадокс: широкая публика, скорее всего, будет недовольна, тогда как среди части латиноамериканцев поддержка может вырасти. Кубинская диаспора традиционно поддерживает жесткий курс против коммунистического режима на острове и голосует за Республиканскую партию, — высказался Дубравский.

При этом Дубравский предположил, что такая военная операция ударит по позициям республиканцев перед промежуточными выборами осенью этого года. Он подчеркнул, что по их итогам конгресс может перейти под контроль демократов.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия требует от США немедленно прекратить незаконную блокаду Кубы. По его словам, необходимо обеспечить безопасность острова и отказаться от нелегитимных ограничений.

