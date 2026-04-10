В МИД РФ озвучили планы Москвы в западном полушарии Рябков: Россия не собирается уходить из западного полушария на фоне слов из США

Москва не намерена покидать Западное полушарие, вопреки стремлению Вашингтона вытеснить Россию и Китай из этого региона, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Куба остается одним из приоритетов российской внешней политики, и предать Остров свободы «исключено».

Рябков также отметил, что Россия продолжит поддерживать Кубу в вопросах энергетической безопасности, несмотря на противозаконную, по его словам, блокаду со стороны США. Он добавил, что российская сторона обсудила с кубинским правительством возобновление прямого авиасообщения и развитие туризма.

Россия не собирается уходить из западного полушария, что бы там ни говорили в Вашингтоне. Там одержимы идеей вытеснения России, как и Китая, из этого региона, — сказал Рябков.

В конце марта в порт близ Гаваны прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тысячами тонн сырой нефти. Это произошло на фоне топливного кризиса на Кубе, вызванного ужесточением политики США.

Ранее политолог Павел Дубравский обратил внимание, что общий рейтинг президента США Дональда Трампа ослабнет в случае военного конфликта Штатов с Кубой. При этом, по его мнению, гипотетическая операция может повысить популярность главы Белого дома среди живущих в стране латиноамериканцев, так как они одни из немногих мигрантов, которых не устраивает политический режим на родине.