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08 июня 2026 в 10:05

Киевлянин пытался убить топ-чиновника украинского ГУР

«Страна.ua»: киевлянин хотел убить чиновника ГУР и искал исполнителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Житель Киева пытался убить топ-чиновника ГУР Минобороны Украины, сообщает «Страна.ua». Отмечается, что речь может идти о руководителе структурного подразделения ведомства Андрее Юсове.

Полиция заявляет, что задержан 38-летний житель Киева. Его взяли на стадии подготовки к убийству. По версии полиции, он хотел убить разведчика с помощью FPV-дрона и искал исполнителя с навыками управления БПЛА.

Ранее украинский журналист и видеоблогер Анатолий Шарий заявил о том, что на него было совершено покушение в Испании. Он отметил, что за этим стоит Служба безопасности Украины. Блогер добавил, что это далеко не первый такой случай. В октябре 2023 года, а также в 2024 году, по его утверждению, злоумышленники пытались расстрелять его из автоматического оружия прямо на улице.

До этого сообщалось, что бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заказал медиакампанию против действующего руководителя офиса Кирилла Буданова, обвинив его в срыве переговоров с Россией. По имеющейся информации, украинские источники подтверждают начало информационной кампании по дискредитации Буданова, заказчиком которой выступает Ермак.

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