«Сможет обнять маму»: россиянке помогли вернуть оставшегося в Израиле сына

Мальчика, которого россиянка родила в Израиле, а потом не смогла забрать с собой на родину, вернули в Россию, заявила на платформе МАКС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, по ряду причин женщина не смогла оформить сыну необходимые документы, а после была вынуждена на время уехать в Россию.

Однако вернуться в Израиль из-за нарушения миграционного режима она уже не смогла, хотя несколько раз пыталась, уточнила омбудсмен. Малыш жил сначала у знакомых россиянки, а затем оказался в спецучреждении. При содействии Министерства социального обеспечения и благосостояния Израиля был определен алгоритм действий для возвращения мальчика.

Бабушка забрала из Израиля полуторагодовалого Михаила, они уже в России. <...> В ближайшие дни Миша сможет обнять самого дорогого человека — маму, — отметила Львова-Белова.

Ребенку оформили свидетельство о рождении. В дальнейшем при содействии МВД России ему выдали российское гражданство и загранпаспорт гражданина РФ, резюмировала омбудсмен.

Ранее Львова-Белова сообщила, что российская сторона планирует до конца июня отправить на Украину пять детей для воссоединения с семьями. Она подчеркнула, что Москва надеется избежать сложностей с логистикой. В настоящее время идут переговоры, готовятся документы и определяются сопровождающие.