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08 июня 2026 в 09:57

В России придумали, как улучшить помощь бойцам СВО в трудоустройстве

Глава НАРК Вовченко: в России создают стандарт наставничества для бойцов СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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В России начали создавать национальный стандарт наставничества с учетом практик трудоустройства и адаптации ветеранов СВО — разработкой занимается Национальное агентство развития квалификаций, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» глава НАРК Алексей Вовченко. По его словам, документ станет методологической базой для руководителей коммерческих компаний и предприятий.

Сейчас мы зашли с этим предложением в Росстандарт, в соответствующий комитет, который занимается разработкой так называемых предварительных стандартов. То есть предполагается, что это будет все же государственный стандарт, но совершенно необязательный к реализации. Полное название — «предварительный национальный стандарт по оценке системы наставничества как составляющей оценки опыта и деловой репутации, — высказался Вовченко.

Он отметил, что авторы документа принципиально хотят отойти от навязывания и сделать акцент на доступности и универсальности. Вовченко уточнил, что текст документа практически готов, но ему еще предстоит множество согласований и дополнений. По словам главы НАРК, авторы стандарта планируют завершить все задачи до конца 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал властям в регионах страны организовать для участников СВО и их семей бесплатную помощь в сфере здравоохранения и туризма. Также документ содержит пункт о расширении социальной поддержки в области образования и спорта.

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