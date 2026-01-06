Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 20:53

Три сноубордиста из России получили нейтральный статус

Сноубордисты Степанко, Томин и Пауль получили нейтральный статус

Ярослав Степаненко Ярослав Степаненко Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус трем сноубордистам из России, сообщает пресс-служба организации. Разрешение выступать на турнирах под эгидой FIS без национальной символики получили Ярослав Степаненко, Арсений Томин и Кристина Пауль.

Каждая заявка проходит тщательную проверку на соответствие политике FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов. Эта процедура требует проведения проверок независимой третьей стороной, по результатам которых составляется отчет, являющийся основой для решения комиссии FIS, — сказано в публикации.

Ранее генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паалберг заявил, что страна рискует потерять право на проведение чемпионата Европы по фехтованию в 2026 году из-за политики, запрещающей въезд гражданам России и Белоруссии. По его словам, официального решения пока нет, но ситуация вряд ли изменится. Турнир запланирован на июнь.

До этого президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри сообщила, что спортсмены из России будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2026 года только в нейтральном статусе. По ее словам, это решение останется в силе даже при условии, что Москва и Киев подпишут мирное соглашение.

сноуборд
нейтральный статус
соревнования
турниры
Три сноубордиста из России получили нейтральный статус
