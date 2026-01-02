МОК поставил точку в вопросе о российском флаге на ОИ-2026 МОК: в случае окончания СВО россияне выступят на ОИ в нейтральном статусе

Спортсмены из России будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2026 года исключительно в нейтральном статусе, заявила президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в интервью Corriere della Sera. По ее словам, это решение останется в силе даже при условии, что между Российской Федерацией и Украиной будет подписано мирное соглашение.

Участие россиян в случае достижения какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной? На данном этапе ничто не изменило бы уже принятого решения. Они выступят как нейтральные спортсмены в индивидуальных соревнованиях, — сказала глава МОК.

Ранее депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова говорила, что МОК не планирует реагировать на призыв президента Украинской федерации футбола Андрея Шевченко, который требует отстранить союзников России от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. По ее словам, если следовать подобной логике, то тогда необходимо дисквалифицировать и спортсменов, которые представляют Израиль.

До этого российский ски-альпинист Никита Филиппов получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета. Он примет участие в предстоящей зимней Олимпиаде в Италии. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Для допуска к Играм Филиппов, как и все россияне, получил нейтральный статус.