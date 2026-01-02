Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 13:48

МОК поставил точку в вопросе о российском флаге на ОИ-2026

МОК: в случае окончания СВО россияне выступят на ОИ в нейтральном статусе

Кирсти Ковентри Кирсти Ковентри Фото: Maurizio Maule/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Спортсмены из России будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2026 года исключительно в нейтральном статусе, заявила президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в интервью Corriere della Sera. По ее словам, это решение останется в силе даже при условии, что между Российской Федерацией и Украиной будет подписано мирное соглашение.

Участие россиян в случае достижения какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной? На данном этапе ничто не изменило бы уже принятого решения. Они выступят как нейтральные спортсмены в индивидуальных соревнованиях, — сказала глава МОК.

Ранее депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова говорила, что МОК не планирует реагировать на призыв президента Украинской федерации футбола Андрея Шевченко, который требует отстранить союзников России от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. По ее словам, если следовать подобной логике, то тогда необходимо дисквалифицировать и спортсменов, которые представляют Израиль.

До этого российский ски-альпинист Никита Филиппов получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета. Он примет участие в предстоящей зимней Олимпиаде в Италии. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Для допуска к Играм Филиппов, как и все россияне, получил нейтральный статус.

спорт
МОК
флаги
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
А чек нужен? Можно ли вернуть подарок в магазин: раскрываем детали
В России сумели найти лазейку в новом утильсборе
Оставшихся без света жителей Кубани решили напоить чаем с горячими пирогами
Раскрыта ситуация с преступностью в России
Россиянам объяснили, как алкоголь «обманывает» их на морозе
Уголовное дело возбудили после обрушения крыши на складе Wildberries в Юрге
На Украине водителю микроавтобуса ТЦК выстрелили в лицо
Гагин объяснил, почему Зеленскому не нужен мир
Появились новые подробности смерти футболиста Мухамадиева
«Паскуды»: озверевший из-за русской музыки одесский депутат прогнал рабочих
В США нашли важное отличие новогодних выступлений Зеленского и Путина
МОК поставил точку в вопросе о российском флаге на ОИ-2026
Стало известно, может ли Долина выкупить квартиру у Лурье
Российские артиллеристы ударили по блиндажу и наблюдательным постам ВСУ
Гагин назвал причину атаки ВСУ по гостинице в Херсонской области
Отсиживающиеся в Германии украинцы могут оказаться на фронте
Овечкин заступился за партнера по команде и ввязался в драку
В США дали совет своим гражданам в России
МИД раскрыл список японских милитаристов XX века, лишенных реабилитации
Россияне стали реже пользоваться одним видом транспорта
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.