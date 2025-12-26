Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:49

Журова ответила на призыв Шевченко отстранить от Олимпиады союзников России

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Международный олимпийский комитет (МОК) не будет прислушиваться к призыву президента Украинской федерации футбола Андрея Шевченко отстранить союзников России от зимней Олимпиады-2026, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Она считает, что по его логике тогда нужно дисквалифицировать атлетов из Израиля.

Если все будут занимать чью-то сторону, отстранять спортсменов, тогда нет смысла проводить соревнования. Украина будет соревноваться сама с собой. Они не считают себя участниками конфликта, их якобы не за что отстранять. Хотя своей нацисткой идеологией они этого заслуживают, — сказала Журова.

Депутат предположила, что на самом деле Шевченко может думать по-другому, просто такие слова «создают отрицательный фон о России».

Ранее Шевченко раскритиковал решение МОК о допуске российских спортсменов до Олимпиады-2026. Он заявил, что все находящиеся на стороне РФ страны должны быть отстранены от участия в Играх, пока продолжается специальная военная операция на Украине.

Светлана Журова
российские спортсмены
Олимпиада
МОК
