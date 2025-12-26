Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:20

Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов до Олимпиады-2026, сообщает газета Dagens Nyheter. Он заявил, что все находящиеся на стороне РФ страны должны быть отстранены от участия в Играх, пока продолжается специальная военная операция на Украине.

Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно, — считает Шевченко.

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. В соревнованиях по фигурному катанию примут участие по одному спортсмену из РФ в мужском и женском разряде. В нейтральном статусе на Олимпиаде выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба фигуриста успешно прошли отбор на Игры.

В конькобежном спорте на Олимпиаде выступят двукратная чемпионка России Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Первая заняла 17-е место в рейтинге Кубка мира на длинных дистанциях (3000 и 5000 м). Спортсменку допустили на Игры только на дистанции 3000 м.

На Олимпиаде-2026 впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму. На Игры отобрался 24-кратный чемпион России Никита Филиппов. Он получил путевку благодаря результатам на этапах Кубка мира.

