Песков раскрыл действия России по возвращению на Олимпиаду под своим флагом

Россия проводит работу по возвращению национального флага страны на Олимпиаду, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, на соревнования также могут вернуть гимн государства.

Работа ведется в этом направлении, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские паралимпийцы показали всему миру, кто именно соответствует истинному духу паралимпизма — вдохновлять и восхищать. Глава государства назвал участие команды в Играх в Италии поистине невероятным.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова подчеркнула, что победители и призеры зимних Паралимпийских игр обязательно будут достойно вознаграждены. На встрече с паралимпийцами в ГУМе она добавила, что все парламентарии аплодировали спортсменам из РФ стоя.

Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды, заняв третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии. Первое место себе обеспечила команда Китая (15-13-16), на второй строчке — американцы (12-5-6).