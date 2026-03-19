19 марта 2026 в 18:48

Песков раскрыл действия России по возвращению на Олимпиаду под своим флагом

Песков: Россия проводит работу по возвращению на Олимпиаду под своим флагом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия проводит работу по возвращению национального флага страны на Олимпиаду, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, на соревнования также могут вернуть гимн государства.

Работа ведется в этом направлении, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские паралимпийцы показали всему миру, кто именно соответствует истинному духу паралимпизма — вдохновлять и восхищать. Глава государства назвал участие команды в Играх в Италии поистине невероятным.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова подчеркнула, что победители и призеры зимних Паралимпийских игр обязательно будут достойно вознаграждены. На встрече с паралимпийцами в ГУМе она добавила, что все парламентарии аплодировали спортсменам из РФ стоя.

Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды, заняв третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии. Первое место себе обеспечила команда Китая (15-13-16), на второй строчке — американцы (12-5-6).

Замглавы Минимущества Ингушетии арестовали по делу о мошенничестве
Министр информации Ливана лично позвонил раненым журналистам RT
Обломки ракеты упали рядом с нефтехимическим заводом у Хайфского залива
Муж Маши Распутиной связал скандал с их домом на Рублевке и дело Долиной
Еда как коммуникация: почему приготовление ужина объединяет
Что известно о дальнейшей судьбе россиянки, впавшей в кому в Таиланде
Олешко «разболтал» секрет долголетия Зацепина
США сняли санкции с двух банков одной страны СНГ
Мама продала: украинец купил девочку за $100 и изнасиловал
Тегеран утверждает, что сбил американский истребитель
Минпромторг выступил за полный НДС на импортные товары маркетплейсов
Трамп исключил возможность отправки войск в Иран
Стало известно, как три кошки из зоны СВО стали звездами сцены
Седокову обвиняют в фальшивом брачном договоре
В Катаре оценили последствия удара по крупнейшему в мире СПГ-комплексу
Как прожить в Москве, если отключили мобильный интернет: топ-5 лайфхаков
«Большое геройство»: Песков о пострадавших в Ливане журналистах RT
Астролог дал прогноз, кто в 2026 году забеременеет
«Нужно больше крови». Украина усиливает мобилизацию: к чему готовят ВСУ
Киевлянку по ошибке объявили в розыск из-за уклонения от мобилизации
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
