Стало известно место сборной России в медальном зачете Паралимпиады

15 марта 2026 в 17:09

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады

Варвара Ворончихина Варвара Ворончихина Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды, заняв третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии, передает РИА Новости. При этом неразыгранными остаются еще две золотые медали. Первое место себе обеспечила команда Китая (15-13-16), на второй строчке — американцы (12-5-6).

Горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. У Алексея Бугаева одна золотая и две бронзовые медали. Лыжница Анастасия Багиян трижды становилась паралимпийской чемпионкой, а лыжник Иван Голубков дважды получал золотую медаль.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев назвал выступление российского лыжника Ивана Голубкова на Паралимпиаде примером безоговорочного превосходства. Он поздравил спортсмена и всю команду с заслуженной победой.

По словам генерального секретаря Паралимпийского комитета РФ Михаила Терентьева, успехи спортсменов на Паралимпиаде связаны с наличием российского флага и гимна. Он отметил, что подготовка проходит так же, как на обычной Олимпиаде.

