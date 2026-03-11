Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Дегтярев обратился к Голубкову после триумфа

Дегтярев: Голубков показал чистое превосходство на Паралимпиаде

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал выступление российского лыжника Ивана Голубкова на Паралимпиаде примером безоговорочного превосходства. В своем Telegram-канале он поздравил спортсмена и всю команду с заслуженной победой.

Иван Голубков не оставил шансов соперникам в лыжной гонке на 10 км сидя. Наш спортсмен приехал к финишу первым с огромным отрывом в 17,6 секунды. Это чистое превосходство, мощь и характер, — сказано в сообщении.

Ранее золото завоевала и российская лыжница Анастасия Багиян. Спортсменка показала лучший результат в спринте на соревнованиях в Тезеро. Багиян преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды, став лучшей в финишном створе.

По словам генерального секретаря Паралимпийского комитета РФ Михаила Терентьева, успехи спортсменов на Паралимпиаде связаны с наличием российского флага и гимна. Он отметил, что подготовка проходит так же, как на обычной Олимпиаде.

До этого Дегтярев выразил мнение, что весь спортивный мир ждет полноценного возвращения российских атлетов на международную арену. Глава ведомства пообещал приложить все усилия для скорейшего восстановления целостности спорта.

