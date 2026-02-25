«Буде-Глимт» с Хайкиным выбил «Интер» из Лиги чемпионов

Норвежский «Будё-Глимт» сенсационно обыграл миланский «Интер» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане завершилась со счётом 2:1.

Среди победителей отличились Йенс Петтер Хёуге (58-я минута) и Хокон Эвьен (72). У хозяев отличился Алессандро Бастони (77). Все 90 минут в воротах «Будё-Глимта» находился российский голкипер Никита Хайкин.

Ранее испанский «Атлетико» обыграл бельгийский «Брюгге» в ответном матче стыкового раунда футбольной Лиги чемпионов. Команда вышла в 1/8 финала плей-офф еврокубка. Матч в Мадриде закончился победой хозяев поля со счетом 4:1. У победителей хет-трик оформил Александр Сёрлот (23, 76 и 87-я минуты). Также отличился Джонни Кардозо (48).

До этого выяснилось, что футболист Данила Козлов покинет «Краснодар» и продолжит карьеру в составе московского ЦСКА. По информации журналиста Ивана Карпова, клубы согласовывают завершающие детали полноценного трансфера. В текущем сезоне футболист получал регулярную игровую практику преимущественно в матчах национального Кубка России.