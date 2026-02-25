«Атлетико» попал в 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Брюгге» и оказался в 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский «Атлетико» обыграл бельгийский «Брюгге» в ответном матче стыкового раунда футбольной Лиги чемпионов. Команда вышла в 1/8 финала плей-офф еврокубка.

Матч в Мадриде закончился победой хозяев поля со счетом 4:1. У победителей хет-трик оформил Александр Сёрлот (23, 76 и 87-я минуты). Также отличился Джонни Кардозо (48). Гол гостей на счету Хоэля Ордоньеса (36).

