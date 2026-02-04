Бубнов предложил Карпину уехать в Эстонию

Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину надо уезжать работать в Эстонию, заявил бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов в «Коммент.Шоу». Он аргументировал свою идею тем, что национальная сборная России в течение последних 10 лет не имеет четкой стратегии развития.

Я уже говорил, что нам 10 лет со стратегической точки зрения национальная сборная не нужна. Где работать Карпину? Пускай уезжает в Эстонию, он уже наработал в «Динамо», — сказал Бубнов.

Ранее Бубнов заявил, что Карпин может тренировать любую испанскую команду, за исключением мадридского «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Он объяснил это мнение тем, что эти клубы никогда не пригласят наставника национальной команды. Карпин ранее выступал за испанские «Реал Сосьедад» и «Сельту», а также тренировал «Мальорку».

До этого Карпин объявил, что не исключает возможности вернуться в Испанию для работы в местном клубе после истечения контракта со сборной. Его текущий договор с национальной командой рассчитан на 2,5 года. Тренер подчеркнул, что сейчас сосредоточиться на работе со сборной для него важнее, но через несколько лет ситуация может измениться.