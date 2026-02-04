Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 20:12

Бубнов предложил Карпину уехать в Эстонию

Бубнов предложил Карпину ехать в Эстонию из-за ненадобности сборной по футболу

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину надо уезжать работать в Эстонию, заявил бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов в «Коммент.Шоу». Он аргументировал свою идею тем, что национальная сборная России в течение последних 10 лет не имеет четкой стратегии развития.

Я уже говорил, что нам 10 лет со стратегической точки зрения национальная сборная не нужна. Где работать Карпину? Пускай уезжает в Эстонию, он уже наработал в «Динамо», — сказал Бубнов.

Ранее Бубнов заявил, что Карпин может тренировать любую испанскую команду, за исключением мадридского «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Он объяснил это мнение тем, что эти клубы никогда не пригласят наставника национальной команды. Карпин ранее выступал за испанские «Реал Сосьедад» и «Сельту», а также тренировал «Мальорку».

До этого Карпин объявил, что не исключает возможности вернуться в Испанию для работы в местном клубе после истечения контракта со сборной. Его текущий договор с национальной командой рассчитан на 2,5 года. Тренер подчеркнул, что сейчас сосредоточиться на работе со сборной для него важнее, но через несколько лет ситуация может измениться.

футбол
тренеры
Валерий Карпин
сборные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили неожиданную новость о переговорах США и Ирана
Названа причина транспортного коллапса на МЦД
Женщина поправила дорожное зеркало по фэншуй и спровоцировала серию ДТП
В МИД России высказались об убийстве сына Каддафи
Евросоюзу указали на нарушение Венской конвенции в вопросе с Россией
На МЦД произошел транспортный коллапс
Рубио раскрыл, когда станет известно о прогрессе на переговорах по Украине
Бурлакова пополнила коллекцию наград на чемпионате Европы
Бубнов предложил Карпину уехать в Эстонию
В МЧС раскрыли подробности тушения пожара на тамбовской станции
Оверчук призвал защитить рынок от наплыва товаров из-за тарифов США
ВС России освободили Степановку и Староукраинку: что это значит для СВО
В Мичуринске был создан оперштаб после возгорания цистерн на станции
Перестрелка и похищение в Москве, полный разгром украинских ТЭЦ: что дальше
Организаторы церемонии открытия ОИ пошли на крайние меры с билетами
Путин уволил Сергея Иванова: чем известен, карьера, новое место работы
Тамбовская область может обратиться к другим регионам после ЧП
В РСПП рассказали, как будут снижать ключевую ставку
В центре Москвы загорелась АЗС
Франция потратит десятки миллионов евро на оружие для армии
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.