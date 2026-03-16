«Зачем ты ломаешь?»: экс-футболист обратился к тренеру ЦСКА Челестини

Тренер ЦСКА Фабио Челестини в течение зимнего перерыва встроил новичков в стартовый состав, но это негативно отразилось на командных взаимодействиях, заявил NEWS.ru экс-футболист армейцев Валерий Масалитин. По его мнению, столичному клубу стоило вернуться к прежней схеме.

На сборах Челестини наигрывал защитника Кирилла Данилова. Пришел Виктор Рейс — хороший, квалифицированный игрок. Но весь баланс в защите нарушился. Рейсу нужно время, чтобы сыграться с партерами. У ЦСКА был блестящий осенне-зимний отрезок, где блистал Матеус Алвес. Он же не мог разучиться играть. У ЦСКА был сыгранный состав, зачем ты ломаешь? Ты попросил Дмитрия Баринова, но ты же видишь, что это не работает? Возвращайся к прежней схеме, выпускай Диму на замену, пусть привыкает, — сказал Масалитин.

По его мнению, вся линия полузащиты, а именно Баринов, Матвей Кисляк и Иван Обляков, находятся не в своей тарелке. Масалитин напомнил, что ЦСКА обыграл «Краснодар» в Кубке России, когда с первых минут вместо Баринова вышел Данила Козлов.

Везде нарушены связи. Четыре поражения подряд. У Челестини нервы на пределе, потому что он готовил команду, а она не играет, — добавил Масалитин.

Матч между калининградской «Балтикой» и ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 1:0. Армейцы впервые в истории потерпели четыре поражения подряд в РПЛ.

Ранее Масалитин заявил, что ЦСКА не готов к весеннему отрезку РПЛ. По его мнению, за три недели до возобновления чемпионата команда здорово выглядела на предсезонном турнире, но сейчас есть большие вопросы к физическим кондициям игроков.