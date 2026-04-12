ЦСКА потерпел неожиданное поражение на своем поле

Московский ЦСКА потерпел неожиданное домашнее поражение от «Сочи», который занимал последнюю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счетом 1:0, а автором победного гола стал Мартин Крамарич, сообщает сайт лиги.

Этот результат клуба стал сенсацией, так как на победу гостей букмекеры предлагали внушительный коэффициент 12,00. Статистика также была против сочинцев: до этой встречи команда имела лишь одну победу в 15 гостевых матчах и набрала всего девять очков за весь чемпионат. Армейцы оказались в уязвимом положении и могут опуститься на шестое место в лиге. Теперь судьба позиции ЦСКА в турнирной таблице зависит от вечернего матча «Спартака» против «Ростова».

Ранее экс-футболист армейцев Валерий Масалитин заявил, что клуб не готов к весеннему отрезку лиги, несмотря на недавние громкие приобретения. По его мнению, сейчас есть большие вопросы к физическим кондициям игроков: те не бегают по полю, а их выносливости хватает только на 60 минут матча.