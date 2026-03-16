16 марта 2026 в 16:22

«Игроки не бегут»: экс-футболист ЦСКА объяснил провал команды в РПЛ

Экс-футболист Масалитин: ЦСКА не готов к весеннему отрезку РПЛ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
ЦСКА оказался не готов к весеннему отрезку Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на громкие приобретения, заявил NEWS.ru экс-футболист армейцев Валерий Масалитин. По его мнению, за три недели до возобновления чемпионата команда здорово выглядела на предсезонном турнире, но сейчас есть большие вопросы к физическим кондициям игроков.

У ЦСКА много проблем. По большому счету команда не готова к весеннему отрезку, хотя зимнее усиление предрекало борьбу за чемпионство, выиграли предсезонный турнир, была игра. За три недели до возобновления РПЛ команда бежала. Многие отмечали, что Фабио Челестини не имеет опыта в зимней подготовке команды в такой длительный период. Иностранцы не могут у нас в течение трех зимних месяцев подготовить команду. Сейчас игроки не бегут, максимум их хватает на 60 минут. Они физически не готовы к борьбе, — сказал Масалитин.

Матч между «Балтикой» и ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 1:0. Однако после финального свистка на поле произошла массовая потасовка с участием игроков и тренеров. Конфликт начался после того, как Талалаев выбил мяч на трибуны. Защитник ЦСКА Энрике Кармо толкнул его, что спровоцировало драку, в которую вмешался тренер армейцев Фабио Челестини. Судья удалил обоих тренеров, показав им красные карточки. ЦСКА впервые в истории проиграл четыре матча подряд в РПЛ.

футболисты
РПЛ
ЦСКА
футбол
Кирилл Николаев
К. Николаев
Виктор Байбаков
В. Байбаков
