«Зенит» одержал блистательную победу над «Сочи» и вырвался вперед

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы набрали 65 очков и вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Со стороны победителей мячи забили футболисты Луис Энрике (59-я минута) и Александр Ерохин (84-я). Проигравшим очко подарил Захар Федоров (31-я). Отмечается, что на 13-й минуте встречи Энрике также не смог реализовать пенальти.

Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей в рамках РПЛ. ФК опередил «Краснодар» на два балла. Известно, что 11 мая черно-зеленые сыграют на выезде с московским «Динамо».

Ранее «Краснодар» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла на стадионе в Краснодаре. Основное время матча завершилось без забитых мячей со счетом 0:0. Первая игра между командами в Москве также закончилась нулевой ничьей, а в серии пенальти точнее оказались футболисты из южной команды со счетом 6:5.

До этого экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин спрогнозировал ничью в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо». По его словам, железнодорожникам необходимо побеждать, поскольку команда Михаила Галактионова борется за третье место, но сделать это будет непросто.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
