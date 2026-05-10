«Зенит» одержал блистательную победу над «Сочи» и вырвался вперед «Зенит» обыграл «Сочи» и вырвался на первое место до окончания РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы набрали 65 очков и вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Со стороны победителей мячи забили футболисты Луис Энрике (59-я минута) и Александр Ерохин (84-я). Проигравшим очко подарил Захар Федоров (31-я). Отмечается, что на 13-й минуте встречи Энрике также не смог реализовать пенальти.

Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию до девяти матчей в рамках РПЛ. ФК опередил «Краснодар» на два балла. Известно, что 11 мая черно-зеленые сыграют на выезде с московским «Динамо».

