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13 июня 2026 в 11:24

Дочь погибшего Героя России захотела увековечить имя отца

Виктория Очир-Горяева предложила, чтобы именем отца назвали главную улицу Элисты

Элиста Элиста Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Дочь погибшего Героя России Нарана Очир-Горяева Виктория хочет, чтобы в его честь была названа главная улица Элисты. Она сообщила РИА Новости, что школа, в которой учился отец, уже носит имя другого героя России, поэтому этот вариант не подходит. Виктория выразила надежду на то, что имя отца получит улица Ленина — самая длинная и значимая в городе.

Школа, где он учился, уже названа в честь другого героя России, поэтому этот вариант точно нет. Возможно, только если главную улицу города Элисты [переименовать]. Улица Ленина у нас самая длинная, самая главная. Если это возможно, — заявила собеседница.

Герой России, заместитель командира батальона Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции 4 июня. Он занимал должность командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа и находился на передовой с первых дней СВО.

Ранее во время встречи с участниками СВО президент РФ Владимир Путин предложил почтить минутой молчания память погибшего Очир-Горяева. Глава государства назвал бойца светлым человеком. Путин также подчеркнул важность увековечения памяти героев.

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