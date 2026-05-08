«Особый цинизм»: депутат о нападении на священника в Элисте Депутат Иванов: нападение на священника в Элисте является покушением на убийство

Нападение на священника в Элисте является не хулиганством, а покушением на убийство, которое должно получить максимально строгую квалификацию по Уголовному кодексу РФ, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, храм является местом, где человек должен быть в безопасности, поэтому подобные действия демонстрируют особый цинизм и требуют серьезного расследования.

Нападение на священника в Калмыкии — это не просто хулиганство, а покушение на убийство. И движение «Россия Православная» требует самого серьезного расследования. Нападение в храме — особый цинизм. Это место, где ищут мира и защиты, где человек должен быть в безопасности. Мы видим тревожную тенденцию: нападения на священнослужителей учащаются. И задача государства — дать на это жесткий и однозначный ответ. Я призываю Следственный комитет взять это дело под особый контроль. Квалификация преступления должна быть максимально строгой: не как «хулиганство», а как «покушение на убийство», — высказался Иванов.

Он выразил мнение, что калмыцкий священник выполнял свой пастырский долг, за что и подвергся нападению. По его словам, защита священнослужителей — это вопрос веры, традиций и национальной безопасности.

Ранее в Казанском кафедральном соборе в Калмыкии произошло нападение на протоиерея Анатолия Склярова. Священнослужитель проводил требы, когда после службы к нему подошел мужчина, предположительно, для беседы на духовные темы. Однако незнакомец вместо разговора вытащил нож и попытался нанести Склярову смертельные удары.