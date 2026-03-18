18 марта 2026 в 13:41

Два человека погибли в массовом ДТП на трассе Элиста — Зимовники

Массовое ДТП на трассе Элиста — Зимовники унесло жизни двух человек, сообщила Госавтоинспекция Ростовской области. Инцидент случился утром 18 марта, когда 63-летний водитель Volkswagen Amarok пошел на обгон и на полной скорости протаранил встречный Toyota Land Cruiser с прицепом.

Столкновение был такой силы, что оба водителя скончались на месте до приезда медиков, еще двоих пассажиров «Фольксвагена» экстренно госпитализировали с серьезными травмами. Всего через девять минут на месте первой трагедии случилось второе столкновение. Водитель Mitsubishi Outlander остановился у обочины, чтобы помочь пострадавшим, но в его машину врезалась проезжавшая мимо «десятка». В результате этого наезда пострадали еще два человека: 70-летний водитель ВАЗа и его пассажир. Сейчас на месте работают следователи и Госавтоинспекция.

Ранее сообщалось, что на трассе «Сибирь» при лобовом столкновении погибли три человека. По предварительной информации, на 1722-м километре дороги хозяйка Toyota Allion выехала на встречную полосу и врезалась в Belgee. Водитель и ее двое пассажиров скончались на месте.

Элиста
погибшие
ДТП
трассы
Ростовская область
