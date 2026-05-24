Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 11:01

Возросло число погибших при подрыве поезда в Пакистане

В пакистанском городе Кветта при подрыве поезда погибли 24 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших в результате взрыва на железной дороге в пакистанском городе Кветта возросло до 24, еще 82 человека пострадали, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на полицию. В составе находились сотрудники силовых структур, которые ехали домой на празднование Курбан-байрама.

По информации агентства, взрыв прогремел около 08:05 по местному времени в районе Чаман Пхатак в момент прохождения поезда Jaffar Express. В итоге, по данным источника, несколько вагонов сошли с рельсов, два из них охватил огонь. Следствие рассматривает версию теракта с участием заминированного автомобиля. Предположительно, в машине находилось свыше 70 килограммов взрывчатки.

Ранее Associated Press of Pakistan писало о 16 погибших. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось оцепить район в целях безопасности.

До этого два громких взрыва и стрельба были слышны рядом с Кати, главной военной базой Мали, расположенной неподалеку от столицы Бамако. Военнослужащие перекрыли дороги рядом с объектом.

Мир
Пакистан
теракты
взрывы
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лантратова прибыла на место трагедии в ЛНР для работы с инкорами
Иностранные журналисты прибыли на место трагедии в Старобельске
Умер бывший спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с голосовым подтверждением
Детские врачи оказались в базе «Миротворца»
Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Украинец пришел в военкомат и ушел из жизни
Артист Мариинского театра выстрелил в школьника в Петербурге
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 мая: где сбои в России
Стало известно о серьезной проблеме ВСУ со снарядами для БПЛА
«Особенно важно»: Дегтярев оценил решение European Gymnastics по россиянам
«Взращиваете в душах»: Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домовыми чатами
Названы темы, которые Рубио обсудил с главой МИД Индии
В Финляндии назвали безумием выпад президента Чехии в сторону России
«Документировать как есть»: журналист Al Mayadeen сообщил о поездке в ЛНР
Силы ПВО некорректно сработали во время отражения ночной атаки на Украине
«Измена должна наказываться»: мужчина облил кислотой экс-возлюбленную
Россиянам раскрыли, как можно сэкономить на счетах за воду
В Европе предупредили о последствиях жесткой риторики президента Чехии
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.