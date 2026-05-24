Возросло число погибших при подрыве поезда в Пакистане В пакистанском городе Кветта при подрыве поезда погибли 24 человека

Число погибших в результате взрыва на железной дороге в пакистанском городе Кветта возросло до 24, еще 82 человека пострадали, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на полицию. В составе находились сотрудники силовых структур, которые ехали домой на празднование Курбан-байрама.

По информации агентства, взрыв прогремел около 08:05 по местному времени в районе Чаман Пхатак в момент прохождения поезда Jaffar Express. В итоге, по данным источника, несколько вагонов сошли с рельсов, два из них охватил огонь. Следствие рассматривает версию теракта с участием заминированного автомобиля. Предположительно, в машине находилось свыше 70 килограммов взрывчатки.

Ранее Associated Press of Pakistan писало о 16 погибших. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось оцепить район в целях безопасности.

