День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 19:28

Неизвестный напал на священника после службы

«112»: в Калмыкии неизвестный ранил ножом священника после службы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Казанском кафедральном соборе в Калмыкии произошло нападение на протоиерея Анатолия Склярова, сообщает Telegram-канал «112». Священнослужитель проводил требы, когда после службы к нему подошел мужчина, предположительно для беседы на духовные темы. Однако незнакомец вместо разговора вытащил нож и попытался нанести священнику смертельные удары.

Благодаря физической подготовке протоиерею удалось уклониться от прямых попаданий, однако он все же получил ранение руки. Пострадавшего срочно доставили в больницу. Злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители.

Ранее подросток напал с ножом на одноклассника в одной из школ Калуги. По словам очевидцев, между двумя учениками шестого класса произошел конфликт, в результате чего один из них набросился на другого.

Между тем сотрудники Пушкинского отдела Росгвардии по Московской области по горячим следам задержали двух рецидивистов, которые нанесли ножевые ранения работнику службы безопасности магазина, пытаясь украсть коньяк, икру и рыбные изделия. Уточняется, что посетители взяли с полок продукты на сумму более 4 тыс. рублей.

Регионы
Калмыкия
происшествия
священники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.