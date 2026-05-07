Неизвестный напал на священника после службы

В Казанском кафедральном соборе в Калмыкии произошло нападение на протоиерея Анатолия Склярова, сообщает Telegram-канал «112». Священнослужитель проводил требы, когда после службы к нему подошел мужчина, предположительно для беседы на духовные темы. Однако незнакомец вместо разговора вытащил нож и попытался нанести священнику смертельные удары.

Благодаря физической подготовке протоиерею удалось уклониться от прямых попаданий, однако он все же получил ранение руки. Пострадавшего срочно доставили в больницу. Злоумышленник скрылся, его разыскивают правоохранители.

