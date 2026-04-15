Россиянин закурил у мотоцикла и сжег свои ягодицы Житель Калмыкии закурил при заправке мотоцикла и едва не сгорел

Житель Калмыкии во время обслуживания мотоцикла закурил сигарету, после чего пары бензина вспыхнули, сообщает Telegram-канал «112». 35-летний мужчина получил ожоги лица, кистей и ягодиц разной степени.

Когда начался пожар, пострадавший едва сумел выбраться из гаража. Его доставили в больницу поселка Яшкуль. Помимо ожогов на теле, у него случился травматологический шок. Информации о состоянии пациента нет.

Ранее девятилетний мальчик из Красноярска случайно поджег BMW X5 стоимостью почти 3 млн рублей и теперь может остаться без жилья. Ребенок потерял родителей, и некому покрыть ущерб, поэтому рассматривается возможность продажи квартиры, доставшейся по наследству. Ремонт автомобиля обошелся в 9 млн рублей. Хозяин машины также может предъявить иск непосредственно к мальчику на сумму в 2,2 млн рублей.

В Москве до этого группа подростков устроила огненное шоу для своей подруги в честь дня рождения. Они осыпали ее мукой и подожгли, но вспышка оказалась сильнее, чем ожидалось. Девушке удалось быстро потушить пламя, при этом она не пострадала, однако сильно испугалась.