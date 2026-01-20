Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 12:00

Подростки засняли поздравление подруги-именинницы и чуть не сожгли ее

В Москве подростки осыпали подругу мукой и подожгли в день рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа подростков решила поздравить подругу с днем рождения, устроив ей огненное шоу, сообщает РЕН ТВ. Они осыпали именинницу мукой и подожгли, однако вспышка оказалась намного мощнее, чем ожидалось. Несовершеннолетние также засняли произошедшее на камеру.

В опубликованном ролике отчетливо видно, как огонь поднялся от земли почти до уровня балкона, а также охватило саму девушку. Ей удалось быстро потушить пламя. По данным источника, в результате обошлось без травм, однако сама именинница пережила сильный испуг.

Ранее в Майкопе группа подростков устроила жестокую расправу над 15-летней сверстницей из мести. Группа из пяти мстительниц подкараулили жертву вечером у ее дома, ожидая, когда она придет с курсов. Нападавшие сбили девочку с ног и начали избивать, в то время как присутствующие при этом юноши снимали происходящее на мобильные телефоны.

До этого в Ленинградской области 12-летняя девочка получила ожоги глаз в результате нападения мужчины во время дорожных разборок. Он выстрелил из аэрозольного пистолета и попал в ребенка. Нападавший целился в водителя второго автомобиля, однако с ним в салоне находилась его дочь. Подозреваемого задержали.

