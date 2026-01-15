В Ленобласти девочка осталась с ожогами глаз после дорожных разборок

В Ленобласти мужчина нанес 12-летней девочке ожоги глаз во время дорожных разборок, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Он выстрелил из аэрозольного пистолета и попал в ребенка.

В ведомстве рассказали, что мужчина хотел нанести травмы водителю второго автомобиля, однако с ним в салоне находилась его дочь. Подозреваемого задержали.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Отмечается, что задержанный является уроженцем Мурманска.

