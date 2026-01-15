Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 14:16

В Ленобласти девочка осталась с ожогами глаз после дорожных разборок

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Ленобласти мужчина нанес 12-летней девочке ожоги глаз во время дорожных разборок, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Он выстрелил из аэрозольного пистолета и попал в ребенка.

В ведомстве рассказали, что мужчина хотел нанести травмы водителю второго автомобиля, однако с ним в салоне находилась его дочь. Подозреваемого задержали.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Отмечается, что задержанный является уроженцем Мурманска.

Ранее сообщалось, что в Шахтах Ростовской области школьник распылил перцовый баллончик на 14-летнего одноклассника-инвалида и избежал наказания. По словам тети пострадавшего, обидчик напал на подростка в подворотне, а затем оставил его одного в скрюченном положении.

Санкт-Петербург
водители
ожоги
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сыктывкаре начали проверку после мощного взрыва в учебном центре МВД
Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ
В Думе раскрыли срок полной блокировки WhatsApp в России
Красноярец убил отца из-за надписи на машине
Сенатор объяснил слова Трампа о якобы желании России забрать Гренландию
«Детский» автобус и две легковушки попали в ДТП с пожаром
Петербуржца осудили на полгода за угрозы взрыва жилого дома
Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний
Суд отпустил врача роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев
В России назвали истинные причины начала погромов в Иране
«Чтобы привести в чувство»: дипломат оценил готовность Ирана к удару по США
Напавшую на Бали на россиянку Фадееву модель заключили под стражу
«Становится беззубым»: экс-посол РФ о реакции СБ ООН на ситуацию в Иране
Пашинян обратился к России с одной просьбой
«Валит сильный дым»: очевидец о мощном взрыве в здании МВД в Сыктывкаре
В СФ высмеяли готовность европейских войск противостоять США в Гренландии
Петербургского дроппера приговорили к четырем годам колонии
СК сообщил о возбуждении уголовного дела из-за перевода 700 рублей
Барщевский раскрыл, что не так с передачей квартиры Долиной Лурье
Адвокат российского археолога попросил польский суд отложить заседание
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.