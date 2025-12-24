Школьник залил перцовкой одноклассника-инвалида и избежал наказания В Шахтах школьник распылил перцовку на ребенка-инвалида и избежал наказания

В Шахтах Ростовской области школьник распылил перцовый баллончик на 14-летнего одноклассника-инвалида и избежал наказания, сообщает Telegram-канал Don Mash. По словам тети пострадавшего, обидчик напал на подростка в подворотне, а затем оставил его одного в скрюченном положении.

По информации канала, до инцидента ребенок перенес инсульт, однако родители решили отдать его в обычную школу. Тетя пострадавшего сообщила, что на предполагаемого хулигана жаловались и другие школьники.

Авторы рассказали, что родственники мальчика-инвалида подали заявление в полицию, однако результатов пока никаких нет. В школе Don Mash сообщили, что инцидент произошел после уроков — руководство не имеет к нему никакого отношения. Представители образовательного учреждения также подчеркнули, что находятся на связи с мамой пострадавшего и готовы ее поддержать.

