24 декабря 2025 в 13:49

Школьник залил перцовкой одноклассника-инвалида и избежал наказания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Шахтах Ростовской области школьник распылил перцовый баллончик на 14-летнего одноклассника-инвалида и избежал наказания, сообщает Telegram-канал Don Mash. По словам тети пострадавшего, обидчик напал на подростка в подворотне, а затем оставил его одного в скрюченном положении.

По информации канала, до инцидента ребенок перенес инсульт, однако родители решили отдать его в обычную школу. Тетя пострадавшего сообщила, что на предполагаемого хулигана жаловались и другие школьники.

Авторы рассказали, что родственники мальчика-инвалида подали заявление в полицию, однако результатов пока никаких нет. В школе Don Mash сообщили, что инцидент произошел после уроков — руководство не имеет к нему никакого отношения. Представители образовательного учреждения также подчеркнули, что находятся на связи с мамой пострадавшего и готовы ее поддержать.

Ранее столичные полицейские задержали молодого мужчину, который распылил перцовый баллончик на станции метро «Киевская». Причиной стал словесный конфликт с пассажиркой из-за внешнего вида — парень был в розовом худи.

