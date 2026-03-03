Россиянина осудили за попытку застрелить участника СВО Жителя Ростовской области осудили на 10 лет за попытку застрелить участника СВО

В Ростовской области вынесен приговор мужчине, который осенью 2023 года открыл стрельбу по участнику СВО в парке Батайска, сообщает региональный СУСК. Араз Гусейнов признан виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений и приговорен к десяти годам колонии строгого режима.

Приговором суда Гусейнову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 3 сентября 2023 года. По данным следствия, Гусейнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с участником спецоперации на незначительной почве. В ходе ссоры он несколько раз выстрелил в оппонента. В прокуратуре региона уточнили, что выстрелы производились с близкого расстояния, всего было сделано не менее 14 выстрелов. Потерпевший выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Подсудимый вину не признал.

