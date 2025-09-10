Сына погибшего бойца СВО зверски избили за отказ платить по «счетчику» В Челябинске подростки избили сына погибшего бойца СВО ради пяти тысяч рублей

16-летнего подростка, чей отец погиб в зоне военной спецоперации, избили в Челябинске из-за пяти тысяч рублей, пишет 74.RU. Как рассказал мать мальчика, его «поставили на счетчик» — он должен был принести деньги до 9 сентября. Юноша не пошел на поводу у вымогателей.

Я вдова участника СВО. Старший сын отдает долг Родине. Кто меня защитит? — сказала женщина.

На подростка напали на улице Дзержинского, когда он шел в сторону вокзала. Агрессоры, как утверждает мама пострадавшего, известны полиции — они уже состояли на учете и избивали других раньше.

Полиция проводит проверку, парню выдали направление на медосвидетельствование. У него диагностированы сотрясение мозга, травмы зубов и рваная рана губы. Участники нападения, по предварительным данным, установлены.

Ранее в Санкт-Петербурге толпа избила 20-летнего участника СВО у продуктового магазина. Пострадавшего с переломами и ссадинами госпитализировали в реанимацию.

В Тюмени до этого завели уголовное дело о покушении на убийство ветерана специальной военной операции. Возле одного из баров по улице Челюскинцев группа неизвестных избила инвалида — участника СВО, передвигающегося на костылях.