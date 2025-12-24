Число многодетных семей в России выросло на 8,8% за 2025 год, однако темпы его роста пока не смогли компенсировать общий спад рождаемости в стране, заявил гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции. По его словам, которые приводит РИА Новости, всестороннего решения демографических проблем пока не найдено, но ведется его интенсивный поиск.

Интересный тренд, мы его зафиксировали в этом году, и он находит отражение в статистике — растет число многодетных семей. К сожалению, не теми темпами, чтобы скомпенсировать общее снижение рождаемости, но действительно растет, — отметил Федоров.

Глава центра обратил внимание, что на всех уровнях уже осознали необходимость систематизировать меры поддержки семей и рождаемости, а также назвал правильным решение создать профильный орган при президенте России. Он добавил, что в 2026 году будет сделан акцент на вопросах репродуктивного здоровья, чтобы те граждане, которые хотят завести ребенка, но не имеют такой возможности, могли бы это сделать. Для этого в России переоснащаются и запускаются новые центры здоровья.

Ранее президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле заявил, что рождаемость в России продолжает падать, принятых мер в сфере демографии недостаточно. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами. Глава государства убежден, что нужно и дальше выдерживать ориентир на приумножение численности населения.